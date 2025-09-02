Ціна в банках та в обмінниках: де валюти змінилися найбільше
- У банках курс долара на купівлю становить 41,07 гривні, а о обмінниках 40,60 гривні.
- Чорний ринок пропонує купити і продати євро за 48,30 гривні та за 48,50 гривні відповідно.
В банках американська валюта не суттєво змінилася, а от європейська показала ріст. В обмінниках ціна долара та євро різко опустилася при купівлі, однак при продажі ціна навпаки зросла.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 2 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,07 гривні (-3 копійки проти 1 вересня) та продаж по 41,60 гривні (+1 копійка).
- Купівля євро проходить по 48,05 гривні (+5 копійок), продаж – по 48,80 гривні (+10 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,45 гривні (+7 копійок), а продати по 41,45 гривні (-2 копійки).
- Купівля євро по 48,30 гривні (+11 копійок), а продаж по 48,50 гривні (+19 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 40,60 гривні (-33 копійки), а продають по 41,60 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,50 гривні (-42 копійки), а продають по 48,65 гривні (+8 копійок).
Який курс очікувати з 1 вересня?
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у перший тиждень вересня долар перебуватиме в межах 41,6 – 42 гривень.
Цікаво, що за останні 3 місяці офіційний курс майже не змінився в ціні, а від початку року ціна нижча на 1% – 1,3% за початковий курс року, тобто 42,02 гривні.
Варто зауважити, що з червня в Україні поступово уповільнюється інфляція. Таким чином, споживчі ціни знизилися на 0,2%, а у річному вимірі інфляції була на рівні 14,1%.
А завдяки режиму керованої гнучкості НБУ будь-який ажіотаж на ринку чи сплеск надмірної активності покупців буде стримуватися.
Яким був курс наприкінці серпня?
- Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько зауважила, що наприкінці серпня курс гривні відносно валют рухався в межах 0,5% – 1,5%. Така тенденція буде присутня й на початку вересня.
- Натомість банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що наприкінці серпня курс перебуватиме в стабільній ситуації, а межа ціни не перетне позначки в 42 гривні.
- Наприкінці серпня очікувалося, що на готівковому ринку долар буде на рівні 41,4 – 41,8 гривні за долар, а євро на рівні 48 – 49,5 гривні.