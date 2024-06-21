Де подорожчав та подешевшав долар за добу
21 червня 2024, 10:02Читать новость на русском
Поки долар втрачає вартість в банках та на чорному ринку, в обмінниках ціна навпаки росте – за останню добу курс купівлі подорожчав на 16 копійок, а курс продажу на 14 копійок.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 21 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,40 гривні (-8 копійок проти 19 червня), а продаж – 40,90 гривні (-5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,45 гривні (-5 копійок), а продаж – у середньому за 44,15 гривні (-5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,75 гривні (-9 копійок), а продаж – 40,87 гривні (-3 копійки).
- Євро купують за 43,95 гривні (-10 копійок), а продають за 44,13 гривні (-7 копійок).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар у середньому за 40,60 гривні (+16 копійок), а продають – за 41 гривню (+14 копійок), за даними finance.ua.
- Станом на 18 червня, євро коливалося на рівні: купівля – 43,80 гривні (+3 копійок), а продаж – 44,20 гривні (-10 копійок).
Скільки коштуватиме долар наступного тижня
За словами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, наступного тижня ситуація не зміниться суттєво. Серед причин – продовження режиму керованої гнучкості та надходження міжнародної підтримки, крім того, пауза щодо девальвації гривні тощо.
На валютному ринку ризики обвалу гривні майже нівельовані, що і позначиться на курсових показниках.
Лєсовий додає, що курсова ситуація не віщує якихось негативних процесів. Відтак ринок житиме в парадигмі нових курсових коридорів.Зверніть увагу! Коридори валютних коливань можуть бути такими: міжбанк – 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро; готівковий ринок – 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривень за євро.