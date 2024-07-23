Долар і євро суттєво подешевшали в обмінниках

За останню добу іноземні валюти опустилися в ціні на готівковому ринку. Найбільше долар та євро втратили в обмінниках. Водночас на чорному ринку також відбувся чималий спад купівлі та продажу.

Курс валют у банках

Станом на ранок 23 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 41,30 гривні (-5 копійок проти 22 липня), а продаж – 41,82 гривні (-8 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 45 гривень (-10 копійок), а продаж – у середньому за 45,70 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,71 гривні (-14 копійок), а продаж – 41,85 гривні (-10 копійок).

(-14 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують за 45,50 гривні (-19 копійок), а продають за 45,69 гривні (-16 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 41,20 гривні (-18 копійок), а продають – за 41,91 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продають – за (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,97 гривні (-43 копійки), а продаж – 45,89 гривні (-1 копійка).

Яким буде долар цьогоріч

Банкір Андрій Шевчишин розповів для 24 Каналу, що на цей рік прогнозувався курс у понад 42 гривні за валюту. Водночас в Україні зараз діє режим керованої гнучкості, за яким й визначається курс.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Зараз не варто сильно укріплювати гривню, адже це "спалить" золотовалютні резерви України. Втім Нацбанк намагатиметься втримати нацвалюту на тому рівні, аби зберігати дохід українців, які зараз мають депозити в гривнях та ОВДП.

Шевчишин пояснює, що якщо цього не зробити, то буде сформована неприємна тенденція.

Коли зростання долара стане настільки високим, що частина депозитів в гривнях почне перетікати саме в долар,

– додає експерт.

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