В обмінниках зміни: що з курсами валют

В банках затишшя щодо вартості валют, натомість на чорному ринку євро показує спад при купівлі та продажу. Найсуттєвіше валюти змінилися в обмінниках: курс купівлі обмінниками впав для обох валют, а курс продажу виріс.

Курс валют у банках

Станом на ранок 23 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 22 травня) та продаж по 41,80 гривні (без змін).

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Купівля євро проходить по 46,60 гривні (без змін), продаж – по 47,30 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,51 гривні (+3 копійки), а продати по 41,52 гривні (-3 копійки).

(+3 копійки), а продати (-3 копійки). Купівля євро по 46,90 гривні (-10 копійок), а продаж по 47,11 гривні (-6 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,87 гривні (-11 копійок), а продають по 41,55 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продають (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,42 гривні (-51 копійка), а продають по 47,37 гривні (+11 копійок).

Які курси валют будуть

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що наступного тижня курс долара на готівковому ринку перебуватиме на рівні 41,60 – 41,80 гривні, а євро – 45,50 – 47 гривень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Наприкінці травня курсові зміни офіційного курсу залишатимуться мінімальними, попри їх різновекторність. Водночас різниця між курсом купівлі та продажу буде мізерною.

Розуміємо, що міцна гривня – це добрий знак для стабільності на валютному ринку. Хоч добігає кінця економічний "безвіз" з ЄС, та прогнозується, що попервах обсяг експорту може знизитися на 1 мільярда доларів, однак вже є винятки – продовжено безвіз для металургійної галузі, як основної для розвитку економіки країни.