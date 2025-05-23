В обмінниках зміни: що з курсами валют
- В обмінниках долари купують по 40,87 гривні, продають по 41,55 гривні; євро – купівля 46,42 гривні, продаж 47,37 гривні.
- Прогнозується, що курс долара з 26 травня буде на рівні 41,60 – 41,80 гривні, а євро – 45,50 – 47 гривень на готівковому ринку.
В банках затишшя щодо вартості валют, натомість на чорному ринку євро показує спад при купівлі та продажу. Найсуттєвіше валюти змінилися в обмінниках: курс купівлі обмінниками впав для обох валют, а курс продажу виріс.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 23 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 22 травня) та продаж по 41,80 гривні (без змін).
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- Купівля євро проходить по 46,60 гривні (без змін), продаж – по 47,30 гривні (-2 копійки).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,51 гривні (+3 копійки), а продати по 41,52 гривні (-3 копійки).
- Купівля євро по 46,90 гривні (-10 копійок), а продаж по 47,11 гривні (-6 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,87 гривні (-11 копійок), а продають по 41,55 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,42 гривні (-51 копійка), а продають по 47,37 гривні (+11 копійок).
Які курси валют будуть
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що наступного тижня курс долара на готівковому ринку перебуватиме на рівні 41,60 – 41,80 гривні, а євро – 45,50 – 47 гривень.
Наприкінці травня курсові зміни офіційного курсу залишатимуться мінімальними, попри їх різновекторність. Водночас різниця між курсом купівлі та продажу буде мізерною.
Розуміємо, що міцна гривня – це добрий знак для стабільності на валютному ринку. Хоч добігає кінця економічний "безвіз" з ЄС, та прогнозується, що попервах обсяг експорту може знизитися на 1 мільярда доларів, однак вже є винятки – продовжено безвіз для металургійної галузі, як основної для розвитку економіки країни.