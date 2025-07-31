Євро не припиняє втрачати ціну. Наприкінці липня валюта суттєво подешевшала всюди: в обмінниках, банках та на чорному ринку. Натомість долар залишається майже без змін в ціні, адже коливання мізерні відбуваються як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 31 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,45 гривні (-2 копійки проти 30 липня) та продаж по 42 гривні (+3 копійки). Дивіться також Не поділили науковицю: Польща та Франція посварилися через дизайн євро Купівля євро проходить по 47,75 гривні (-25 копійок), продаж – по 48,50 гривні (-30 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (без змін), а продати по 41,75 гривні (-2 копійки).

(без змін), а продати по (-2 копійки). Купівля євро по 47,98 гривні (-49 копійок), а продаж по 48,39 гривні (-24 копійки). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,20 гривні (-8 копійок), а продають по 41,80 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(-8 копійок), а продають по (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 47,63 гривні (-23 копійки), а продають по 48,66 гривні (-2 копійки). Який курс долара буде наступного тижня? Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що курс долара буде на рівні 41,60 – 42,20 гривні цього тижня. А крім того, попит на валюту росте. Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку За нашою оцінкою серпень почнеться з офіційного курсу у межах 41,80 – 42,10 гривні за долар. Тобто від початку року курс максимально може зрости на 0,4%. Зауважте! Дія режиму керованої гнучкості згладжує різкі коливання валют. Тому курси будуть прогнозованими.