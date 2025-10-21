Дивіться також Вже незабаром: у Міненерго спрогнозували, коли не будуть вимикати світло

Як розповів для 24 Каналу банкір з "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, з 20 жовтня на готівковому ринку курс долара буде в діапазоні від 41,25 гривні до 41,65 гривні, а євро – від 48 гривень до 49,5 гривні.

Загалом за прогнозами банкіра, євро та долар перебуватимуть у звичних для себе коридорах. Втім вплив воєнних чинників (наслідки від ворожих обстрілів) залишиться в межах наявних ризиків.