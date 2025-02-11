В обмінниках валюти змінилися: як подешевшали та подорожчали

Найсуттєвіші зміни на готівковому ринку спостерігається в обмінниках. Долар та євро при купівлі впали в ціні, а при продажі навпаки виросли. Водночас в банках американська валюта полізла вгору, а європейська трішки опустилася.

Курс валют у банках

Станом на ранок 11 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,35 гривні (+5 копійок проти 10 лютого) та продаж по 41,92 гривні (+2 копійок).

Читайте також Революція в криптосвіті чи хайп: як мемкоїн Трампа вплинув на власний імідж і доходи

Купівля євро відбувається по 42,67 гривні (-8 копійок), а продаж по 43,47 гривні (+2 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,75 гривні (без змін), а продати по 41,72 гривні (-7 копійок).

(без змін), а продати по (-7 копійок). Купівля євро по 43,27 гривні (-4 копійки), а продаж по 43,45 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники в середньому по: 41,22 гривні (-16 копійок), а продають по 41,82 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продають по (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 42,87 гривні (-21 копійка), а продають по 43,57 гривні (+8 копійок).

По скільки буде курс у лютому

Для 24 Каналу економіст Данило Монін розповів, що курс гривні до долара цього місяця може триматися на рівні 42 гривень. Він додає, що зараз відбувається тимчасове зміцнення долара.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Водночас поточний прогноз щодо середнього курсу у 2025 році – 44 гривні за долар, а на кінець року – аж 46 гривень за долар в інерційному процесі продовження війни до кінця року.

Як пояснює Монін, якщо війна в Україні зупиниться, то поки важко прогнозувати наслідки. Однак можна припустити, що це буде більш позитивний сценарій щодо курсу валют.