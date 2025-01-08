Долар в обмінниках майже по 43 гривні

Американська валюта за останню добу подорожчала усюди. Відтак в обмінниках купівля валюти навіть сягнула майже 43 гривень за валюту. Водночас курс євро найсуттєвіше виріс в банках, а в обмінниках втратив ціну.

Курс валют у банках

Станом на ранок 8 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42,10 гривні (+10 копійок проти 7 січня) та продаж по 42,75 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,80 гривні (+30 копійок), а продаж по 44,47 гривні (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,74 гривні (+4 копійки), а продати по 42,79 гривні (+4 копійки).

(+4 копійки), а продати по (+4 копійки). Купівля євро по 44,20 гривні (+1 копійка), а продаж по 44,44 гривні (+2 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 42,30 гривні (+10 копійок), а продають по 42,95 гривні (+27 копійок), за даними finance.ua.

(+10 копійок), а продають по (+27 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44 гривні (-5 копійок), а продають по 44,62 гривні (-4 копійки).

Яким буде долар

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу спрогнозувала, що протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті валютного ринку коливатиметься в діапазоні 42,50 – 42,90 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Можливе поступове заспокоєння ситуації на валютному ринку. Календарні ефекти кінця року потроху будуть вичерпуватися, відтак очікується невеличке послаблення попиту на валюту в усіх сегментах ринку.

Крім того, банкірка додає, що на ринку наразі девальваційні очікування залишаються підвищеними.