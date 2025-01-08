Курс валют у банках
- Станом на ранок 8 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42,10 гривні (+10 копійок проти 7 січня) та продаж по 42,75 гривні (+5 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 43,80 гривні (+30 копійок), а продаж по 44,47 гривні (+12 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 42,74 гривні (+4 копійки), а продати по 42,79 гривні (+4 копійки).
- Купівля євро по 44,20 гривні (+1 копійка), а продаж по 44,44 гривні (+2 копійки).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 42,30 гривні (+10 копійок), а продають по 42,95 гривні (+27 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 44 гривні (-5 копійок), а продають по 44,62 гривні (-4 копійки).
Яким буде долар
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу спрогнозувала, що протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті валютного ринку коливатиметься в діапазоні 42,50 – 42,90 гривні за долар.
Можливе поступове заспокоєння ситуації на валютному ринку. Календарні ефекти кінця року потроху будуть вичерпуватися, відтак очікується невеличке послаблення попиту на валюту в усіх сегментах ринку.
Крім того, банкірка додає, що на ринку наразі девальваційні очікування залишаються підвищеними.