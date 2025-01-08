Курс валют в банках

По состоянию на утро 8 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 42,10 гривны (+10 копеек против 7 января) и продажа по 42,75 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,80 гривны (+30 копеек), а продажа по 44,47 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,74 гривны (+4 копейки), а продать по 42,79 гривны (+4 копейки).

(+4 копейки), а продать по (+4 копейки). Покупка евро по 44,20 гривны (+1 копейка), а продажа по 44,44 гривны (+2 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 42,30 гривны (+10 копеек), а продают по 42,95 гривны (+27 копеек), по данным finance.ua.

(+10 копеек), а продают по (+27 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44 гривны (-5 копеек), а продают по 44,62 гривны (-4 копейки).

Каким будет доллар

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала спрогнозировала, что в течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте валютного рынка будет колебаться в диапазоне 42,50 – 42,90 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Возможно постепенное успокоение ситуации на валютном рынке. Календарные эффекты конца года понемногу будут исчерпываться, поэтому ожидается небольшое ослабление спроса на валюту во всех сегментах рынка.

Кроме того, банкир добавляет, что на рынке пока девальвационные ожидания остаются повышенными.