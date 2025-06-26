Цінопад долара та євро: як НБУ опустив валюти

НБУ опустив в ціні за останню добу як долар, так і євро. Найбільше втратило євро, яке подешевшало на 18 копійок. Натомість долар втратив 13 копійок.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,66 гривні. Тобто ціна валюти впала на 13 копійок проти 25 червня. Офіційний курс євро натомість становить 48,32 гривні. Тобто ціна впала на 18 копійок.

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Станом на 27 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,58 гривні,

євро – 48,63 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 26 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,35 гривні , продаж – по 41,90 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,70 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,21 гривні, продаж – по 41,78 гривні.

Що буде з валютами у липні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, валюти у липні лише незначно можуть змінитися в прогнозованих діапазонах. Відтак, долар може зрости до 42,2 гривні, а євро перебувати в межах 46,5 – 48,5 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Є чимало чинників, що впливатимуть на валютний ринок – від інфляції та збереження без змін облікової ставки до подій на Близькому Сході. Ці чинники формуватимуть курсові показники долара та євро.

Відтак, рівень споживчих цін перебуватиме на плато, а місячна інфляція максимально складе 0,3 – 0,5%.