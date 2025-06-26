Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,66 гривны. То есть цена валюты упала на 13 копеек против 25 июня. Официальный курс евро зато составляет 48,32 гривны. То есть цена упала на 18 копеек.

Смотрите также Евро на подъеме: курс к доллару приближается к рекорду

По состоянию на 27 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,58 гривны,

евро – 48,63 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 26 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,35 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,70 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,21 гривне, продажа – по 41,78 гривны.

Что будет с валютами в июле

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, валюты в июле лишь незначительно могут измениться в прогнозируемых диапазонах. Поэтому, доллар может вырасти до 42,2 гривны, а евро находиться в пределах 46,5 – 48,5 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Есть немало факторов, влияющих на валютный рынок – от инфляции и сохранения без изменений учетной ставки до событий на Ближнем Востоке. Эти факторы будут формировать курсовые показатели доллара и евро.

Поэтому, уровень потребительских цен будет находиться на плато, а месячная инфляция максимально составит 0,3 – 0,5%.