Офіційний долар котиться вниз: на скільки подешевшала валюта

За вихідні офіційний курс долара опустився. Відтак станом на 5 лютого ціна валюти втратила декілька копійок. Водночас євро суттєво виросло і додала до вартості понад 20 копійок.

Офіційний курс 5 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 5 лютого сягнув 37,56 гривні за долар. Вартість впала на 4 копійки проти 2 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,87 гривні, що на 21 копійку більше, ніж минулу п'ятницю.

Яким буде офіційний курс долара та євро 6 лютого:

Долар – 37,55 гривні,

Євро – 40,37 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 5 лютого долар становить:

В банках купівля становить 37,57 гривні , а продаж – 38,10 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,70 гривні , а продаж – 38,19 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,95 гривні, а продаж – 38,05 гривні.

Чому курс долара падає

Січневі валютні інтервенції знизились порівняно з грудневими. Втім як запевняє заступник голови НБУ Юрій Гелетій, на початку року валютні інтервенції залишаються доволі значними.

Спочатку інтервенції сягнули 150 мільйонів доларів, але наприкінці січня зменшилися – до 80 мільйонів доларів.

Це вплинуло і на курс: з 2024 року покращився баланс між попитом та пропозицією – показник зміцнення склав 1,2%.

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, з 2025 року згідно з базовим сценарієм оновленого макропрогнозу Нацбанку буде тенденція на зниження безпекових ризиків. Водночас регулятор планує стимулювати забезпечення зовнішнього фінансування з боку міжнародних партнерів.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Україна прожила вже місяць в умовах порушення ритмічності міжнародної допомоги завдяки сформованим внутрішнім ресурсам. Нам вдалося втримати ситуацію під контролем та уникнути емісійного фінансування бюджету. Водночас, доки війна триватиме, зберігатиметься потреба в міжнародній допомозі.

Пишний зауважив, що питання реінтеграції деокупованих територій є на сьогодні важливим. Саме тому, на його думку, українські банки мають спрямувати зусилля на те, щоб забезпечити ці землі фінустановами та спеціальними сервісами.