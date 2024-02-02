Офіційний курс трішки виріс: яку вартість валюти встановив Нацбанк сьогодні

Долар, станом на 2 лютого, виріс в ціні на декілька копійок. Водночас євро рівно стільки ж втратило на сьогодні. На наступний тиждень динаміка трішки зміниться, адже долар "просяде", а євро суттєво подорожчає.

Офіційний курс 1 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 2 лютого сягнув 37,60 гривні за долар. Вартість виросла на 4 копійки проти 1 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,66 гривні, що на 4 копійки менше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 5 лютого:

Долар – 37,56 гривні,

Євро – 40,87 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 2 лютого долар становить:

В банках купівля становить 37,60 гривні , а продаж – 38,19 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,57 гривні , а продаж – 38,24 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,05 гривні, а продаж – 38,15 гривні.

Що буде з курсом цього місяця

Економічний експерт Олег Пендзин каже, що на сьогодні спостерігається зміцнення курсу. Це говорить про певну стабільність.

Олег Пендзин Економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Розбалансувати систему може тільки збільшення соціальних виплат. Збільшення соціальних виплат відбувається десь в середині місяця.

За його словами, якщо до цього моменту допомоги від партнерів не надійде, то відбудеться послаблення офіційного курсу гривні.

Проблеми з макрофіном спонукатимуть Нацбанк послабити курс, щоб зберегти валютні резерви й дати Мінфіну додаткові ресурси для виплат. Таким чином, міністерство шукатиме можливості для збільшення залучення через облігації внутрішньої державної позики.