Курси від НБУ: валюти падають в ціні

За останню добу долар та євро втратили своїх позиції і опустилися в середньому на 8 – 13 копійок. Водночас в останній робочий день тижня НБУ не планує суттєво змінювати курси валют.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,25 гривні. Тобто ціна валюти впала на 8 копійок проти 20 листопада. Офіційний курс євро натомість становить 43,56 гривні. Тобто, ціна впала на 13 копійок.

Читайте також Ані освіта, ані здоров'я: Росія витратить рекордні гроші на оборону, а не на своїх громадян

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 22 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,28 гривні,

євро – 43,46 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 21 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,15 гривні, продаж – по 41,65 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,62 гривні, продаж – по 41,62 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 40,96 гривні, продаж – 41,72 гривні.

Які курси прогнозує валютний експерт

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що дія режиму керованої гнучкості виключає стрімкі зміни курсу на ринку. І це незалежно, чи пов'язані коливання з поточними економічно-воєнними обставинами, чи з ажіотажним попитом.

З наступного тижня в Україні стартує сезон знижок, акцій та бонусів до прийдешніх свят. Відтак частина громадян із валютними заощадженнями витрачатиме кошти на неохідні речі. Це може вплинути на коливання курсів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Окрім того, очікується зменшення пропозиції від експортерів, яка була пов'язана з періодом проплати податків. Цілком можливо, що за підсумками листопада долар зросте не більше, як на 0,8 – 1%.

Важливо! За прогнозами Лєсового, коридори валютних коливань на міжбанку будуть в межах 41,2 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45 гривень за євро. На готівковому ринку коливання становитимуть 41,2 – 41,8 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро.