До якого рівня може зрости або опуститися долар перед Великоднем

Наступного тижня очікується зменшення тиску на курс від експортерів і поступове врівноваження ринку. Долар на міжбанку та готівковому ринку не перетне позначки у 41,50 – 41,60 гривні. Водночас провідну роль на міжбанківському ринку буде виконувати саме НБУ.

Як "житиме" ринок перед великодніми святами

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що одним із особливих моментів останніх тижнів стало те, що готівковий ринок обігнав міжбанківський і тримається дещо нижче міжбанку.

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Водночас курсові події на ринку, як і тиждень тому, залежатимуть від кількох факторів:

По-перше, від ефективності монетарних заходів НБУ зі збиття інфляційної "температури" та відповідного зміцнення гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Нагадаю, що 17 квітня відбудеться засідання монетарного комітету НБУ, на якому потенційно можуть переглянути облікову ставку, яка зараз складає 15,5%. Тобто, якщо існуватиме потреба в стримуванні споживчих цін, то Нацбанк може збільшити облікову ставку ще на 0,5 – 1 відсотковий пункт – до 16 – 16,5%.

По-друге, ринок живе в умовах режиму керованої гнучкості: регулятор зберігає всі засоби впливу на курсоутворення відповідно до поточної ситуації.

Як ми наголошували в минулі тижні, активність аграріїв, що для проведення посівної кампанії реалізують надлишок валюти, автоматично збільшує пропозицію. Тобто роль регулятора, саме в площині регулювання, може дещо послабитися,

– додає Лєсовий.

По-третє, економічні процеси в країні можуть стратегічно впливати на курсові показники: активність в усіх стратегічних галузях має "потягнути" економіку до зростання. Ще один фактор, який хоч непрямо, але потенційно може впливати на поведінку громадян, — це геополітичні процеси досягнення миру в Україні.

Однак, на мій погляд, саме економічні фактори є головними для формування валютного ринку. А решта не здатні працювати самостійно та більше стосуються настроїв громадян,

– запевняє банкір.

Яким буде курс долара та євро

Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 – 0,20 гривні.

– 0 – 0,20 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Важливо! Коридори валютних коливань з 14 по 20 квітня будуть на такому рівні: 41 – 41,60 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро (на міжбанку) та 40,70 – 41,50 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро (на готівковому ринку).

У підсумку, на думку Лєсового, попри інформаційні "дощі" ситуація на валютному ринку залишатиметься досить обнадійливою.