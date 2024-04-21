Долар перед Великоднем: чи буде курс різко дорожчати наприкінці квітня

Напередодні свят населення України часто спостерігає поступове зростання курсу долара до гривні. Загалом, очікується, що курс долара до гривні найближчим часом може сягнути 40 гривень, а до кінця року – взагалі 41 гривню. Однак чи варто скуповувати валюту зараз – питання.

Чи злетить курс перед Великоднем

У розмові з 24 Каналом експерт Андрій Шевчишин розповів, що напередодні різних свят населення, як правило, більше витрачає коштів для покупок, або ж обмінює валюту.

Читайте також Долар понад 50: чи може курс в Україні злетіти вдвічі та коли

Втім, Шевчишин не вважає, що зростання курсу у такі періоди завжди пов'язане з прийдешніми святами. На це є інші причини.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Яскравий приклад, коли напередодні нового року були високі виплати населенню, премії, зарплати та інше. Ці кошти частково йдуть на купівлю долара, адже немає такої потреби тримати гривню на рахунках.

Відповідно ситуація складається така:

Попит на валюту перевищує пропозицію на міжбанку, тобто населення та бізнес купують долар частіше, а продають його менше.

на міжбанку, тобто населення та бізнес купують долар частіше, а продають його менше. У відповідь Нацбанк веде регулювання цієї ситуації на ринку через керовану гнучкість.

на ринку через керовану гнучкість. Наприклад, на сьогодні, за словами Шевчишина, курс долара рухається до 40 гривень. Відтак Нацбанк, ймовірно, буде більш жорстко обмежувати попит.

Про що свідчать прогнози МВФ стосовно курсу гривні

Фінансовий аналітик розповідає, що нещодавно МВФ опублікував розрахунки індикативних курсів в Україні на декілька прийдешніх років.

Що таке індикативний курс гривні Зазвичай це орієнтир курсу, який банки можуть враховувати для здійснення операцій на міжбанку.

У розрахунках йдеться про те, що у наступні 5 років курс долара до гривні поступово зростатиме. Відтак у 2024 році курс буде на рівні 41 гривні, а у 2029 році – рекордні 54 гривні.

Експерт додає, що прогноз щодо поступового зростання курсу – це емоційний момент для всього ринку.

МВФ опирався на наші внутрішні розрахунки, і цей курс дійсно виглядає реальним. Зараз ми бачимо додатковий сплеск попиту інтересу до купівлі валюти,

– каже Шевчишин.

Кредитна політика та рівень ставки незабаром

Важливим моментом, про який нагадав Андрій Шевчишин, є те, що на наступному тижні правління Національного банку буде визначати подальшу кредитно-грошову політику. Очікується, що облікова ставка буде знижена.

Оскільки річна інфляція в Україні десь 2 – 3%, Нацбанк буде пом'якшувати свою політику. Відповідно дохідність гривневих інструментів, це депозити та ОВДП, буде знижуватись.

Це дещо вивільнює гривню, а отже її можна буде "направити" на додаткову купівлю валюти.

Шевчишин прогнозує, що курс долара може зупинитися на рівні 40 гривень. Втім, до кінця 2024 року, найімовірніше, дійде до понад 41 гривні.

Водночас з іншого боку аналітик пояснює, що долар на готівковому ринку зараз близько 40 гривень, а до середнього прогнозу в понад 41 гривню залишилось зростання лише у 3%.

Натомість на гривневому депозиті можна заробити, нехай, 12% річних, а до кінця року ще десь 8 місяців. Виходить, що потенційне зростання курсу на 3%, до 41 гривні, – це менше, ніж можна отримати, якщо розмістити гривню на депозит чи купити ОВДП,

– додає він.

Тобто потенціал зростання долара обмежений відносно до прогнозу, у той час як дохідність від гривневих інструментів на вищому рівні.