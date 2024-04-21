Доллар перед Пасхой: будет ли курс резко дорожать в конце апреля

Накануне праздников население Украины часто наблюдает постепенный рост курса доллара к гривне. В общем, ожидается, что курс доллара к гривне в ближайшее время может достичь 40 гривен, а к концу года – вообще 41 гривны. Однако, стоит ли скупать валюту сейчас, – вопрос.

Взлетит ли курс перед Пасхой

В разговоре с 24 Каналом эксперт Андрей Шевчишин рассказал, что накануне различных праздников население, как правило, больше тратит средств для покупок, или же обменивает валюту.

Читайте также Доллар больше 50: может ли курс в Украине взлететь вдвое и когда

Впрочем, Шевчишин не считает, что рост курса в такие периоды всегда связан с грядущими праздниками. На это есть другие причины.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Яркий пример, когда накануне нового года были высокие выплаты населению, премии, зарплаты и прочее. Эти средства частично идут на покупку доллара, ведь нет такой необходимости держать гривну на счетах.

Соответственно ситуация складывается такая:

Спрос на валюту превышает предложение на межбанке, то есть население и бизнес покупают доллар чаще, а продают его меньше.

на межбанке, то есть население и бизнес покупают доллар чаще, а продают его меньше. В ответ Нацбанк ведет регулирование этой ситуации на рынке через управляемую гибкость.

на рынке через управляемую гибкость. Например, на сегодня, по словам Шевчишина, курс доллара движется до 40 гривен. Поэтому Нацбанк, вероятно, будет более жестко ограничивать спрос.

О чем свидетельствуют прогнозы МВФ относительно курса гривны

Финансовый аналитик рассказывает, что недавно МВФ опубликовал расчеты индикативных курсов в Украине на несколько грядущих лет.

Что такое индикативный курс гривны Обычно это ориентир курса, который банки могут учитывать для осуществления операций на межбанке.

В расчетах говорится о том, что в следующие 5 лет курс доллара к гривне постепенно будет расти. Поэтому в 2024 году курс будет на уровне 41 гривны, а в 2029 году – рекордные 54 гривны.

Эксперт добавляет, что прогноз относительно постепенного роста курса – это эмоциональный момент для всего рынка.

МВФ опирался на наши внутренние расчеты, и этот курс действительно выглядит реальным. Сейчас мы видим дополнительный всплеск спроса интереса к покупке валюты,

– говорит Шевчишин.

Кредитная политика и уровень ставки вскоре

Важным моментом, о котором напомнил Андрей Шевчишин, является то, что на следующей неделе правление Национального банка будет определять дальнейшую кредитно-денежную политику. Ожидается, что учетная ставка будет снижена.

Поскольку годовая инфляция в Украине где-то 2 – 3%, Нацбанк будет смягчать свою политику. Соответственно доходность гривневых инструментов, это депозиты и ОВГЗ, будет снижаться.

Это несколько высвобождает гривну, а значит ее можно будет "направить" на дополнительную покупку валюты.

Шевчишин прогнозирует, что курс доллара может остановиться на уровне 40 гривен. Впрочем, к концу 2024 года, вероятнее всего, дойдет до более 41 гривны.

В то же время с другой стороны аналитик объясняет, что доллар на наличном рынке сейчас около 40 гривен, а до среднего прогноза в более 41 гривны остался рост только в 3%.

Зато на гривневом депозите можно заработать, пусть, 12% годовых, а до конца года еще где-то 8 месяцев. Получается, что потенциальный рост курса на 3%, до 41 гривны, – это меньше, чем можно получить, если разместить гривну на депозит или купить ОВГЗ,

– добавляет он.

То есть потенциал роста доллара ограничен относительно прогноза, в то время как доходность от гривневых инструментов на высшем уровне.