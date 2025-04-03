3 квітня, 11:33
Долар без змін, а євро росте: який курс в банках
Основні тези
- Курс долара в банках залишається без змін, тоді як євро виросло в ціні на 30 копійок для купівлі та на 10 копійок для продажу.
- На чорному ринку курс долара стабільний, тоді як євро виросло на 11 копійок для купівлі та на 20 копійок для продажу.
Євро в банках та на чорному ринку виросло в ціні за останню добу. Натомість долар залишається без змін. Водночас в обмінниках валюти показуються як спад, так і суттєвий ріст ціни.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 3 квітня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривні (без змін проти 2 квітня) та продаж по 41,67 гривні (-3 копійки).
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- Купівля євро проходить по 44,70 гривні (+30 копійок), продаж – по 45,20 гривні (+10 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,31 гривні (без змін), а продати по 41,30 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро по 44,95 гривні (+11 копійок), а продаж по 45,20 гривні (+20 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,82 гривні (-6 копійок), а дають по 41,45 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 44,68 гривні (-31 копійка), а продають по 45,51 гривні (+47 копійок).
Який прогнозували долар
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що з квітня офіційний курс американського долара може коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні. Водночас за словами банкіра, курс буде досить стриманим і не перевищить показники на 1 січня.
Нагадаю, що 1 січня офіційний курс становив 42,01 гривні за долар.
Натомість на готівковому ринку очікувалося, що цього тижня долар буде в межах 41,40 – 42 гривні.