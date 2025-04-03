Долар без змін, а євро росте: який курс в банках

Євро в банках та на чорному ринку виросло в ціні за останню добу. Натомість долар залишається без змін. Водночас в обмінниках валюти показуються як спад, так і суттєвий ріст ціни.

Курс валют у банках

Станом на ранок 3 квітня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривні (без змін проти 2 квітня) та продаж по 41,67 гривні (-3 копійки).

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Купівля євро проходить по 44,70 гривні (+30 копійок), продаж – по 45,20 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,31 гривні (без змін), а продати по 41,30 гривні (-5 копійок).

(без змін), а продати (-5 копійок). Купівля євро по 44,95 гривні (+11 копійок), а продаж по 45,20 гривні (+20 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,82 гривні (-6 копійок), а дають по 41,45 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(-6 копійок), а дають (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,68 гривні (-31 копійка), а продають по 45,51 гривні (+47 копійок).

Який прогнозували долар

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що з квітня офіційний курс американського долара може коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні. Водночас за словами банкіра, курс буде досить стриманим і не перевищить показники на 1 січня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нагадаю, що 1 січня офіційний курс становив 42,01 гривні за долар.

Натомість на готівковому ринку очікувалося, що цього тижня долар буде в межах 41,40 – 42 гривні.