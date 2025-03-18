Курс долара в Росії: як зміцнився рубль перед розмовою Трампа та Путіна

Рубль почав зміцнюватися на фоні останніх новин щодо майбутньої телефонної розмови Дональда Трампа з Путіним. Загалом, з кінця лютого російська валюта почала опускатися з діапазону 90 – 87 рублів до 81 рубля за долар у березні.

Скільки коштує долар в Росії

За даними Google Фінанси, передає 24 Канал, курс долара США в Росії становить 81,20 рубля. Ще вчора, 17 березня, валюта перебувала на рівні 83,44 рубля.

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За даними Центробанку Росії, сьогодні офіційний курс долара був встановлений на рівні 84,30 рубля. Російські ЗМІ зауважують, що таке укріплення рубля відбувається через геополітичну "розрядку", як-от можливе відновлення економічних зв'язків США з Росією, пом'якшення санкцій тощо, а це, своєю чергою, приваблює інвесторів у російські активи.

Крім того, прогнозується, що Центробанк може підвищити процентну ставку, пише Trading Economics.

Як змінювався рубль

Річ у тім, що за останні 6 місяців курс рубля щодо долара мав декілька цінових сплесків після чого завжди опускався в ціні:

Перший відбувся наприкінці листопада 2024 року, тоді долар США був на рівні у понад 113 рублів. Після цього курс почав несуттєво опускатися, однак не нижче 100 рублів.

відбувся наприкінці листопада 2024 року, тоді долар США був на рівні Після цього курс почав несуттєво опускатися, однак не нижче 100 рублів. Другий сплеск відбувся у переддень нового 2025 року, коли курс в Росії майже сягнув 114 рублів за долар. Спад валюти з деякими сплесками тривай по цей день.

Нагадуємо! Вперше за нової каденції президент США Дональд Трамп провів розмову з Володимиром Путіним 12 лютого. Друга телефонна розмова очікується 18 березня. Розмова стосуватиметься війни в Україні.