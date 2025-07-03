Рекордний ріст, а потім спад: НБУ опустив курс євро
- НБУ не змінив курс долара, але курс євро знизився на 27 копійок – до 49,13 гривень.
- Прогнозується, що курс долара залишиться стабільним, а курс євро може зрости до 49 гривень наступного тижня.
НБУ за останню добу не змінив курс долара в ціні. Водночас після рекордного росту вартості курс євро чи не вперше за останній тиждень впав в ціні – зниження відбулося на 27 копійок.
Офіційний курс валют
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,81 гривні. Тобто ціна американської валюти залишилася без змін проти 2 липня. Офіційний курс євро складає 49,13 гривні, тобто ціна впала на 27 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Станом на 4 липня курс валют буде такий:
- долар – 41,72 гривні;
- євро – 49,17 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на 3 липня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,47 гривні, продаж – по 42,05 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,73 гривні, продаж – по 41,70 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41 гривні, продаж – по 41,82 гривні.
Долар та євро: ціна на готівковому ринку
На цей тиждень банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що долар перебуватиме в діапазоні від 41,60 гривні до 42 гривень, а от євро – від 46,50 гривні до 48,50 гривні.
Водночас за словами банкіра валюти будуть як знижуватися, так і рости в ціні, втім зміни не будуть різкими та великими.
На ринку відбуватиметься максимальне цінове наближення між безготівковим курсом та готівковим курсом.
Цікаво! З наступного тижня, з 7 липня по 13 липня, очікується, що долар перебуватиме у такому ж діапазоні, як цього тижня. Натомість курс євро трішки зросте: максимальний показник валюти сягне не 48,50 гривні, а 49 гривень.