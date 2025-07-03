Рекордний ріст, а потім спад: НБУ опустив курс євро

НБУ за останню добу не змінив курс долара в ціні. Водночас після рекордного росту вартості курс євро чи не вперше за останній тиждень впав в ціні – зниження відбулося на 27 копійок.

Офіційний курс валют

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,81 гривні. Тобто ціна американської валюти залишилася без змін проти 2 липня. Офіційний курс євро складає 49,13 гривні, тобто ціна впала на 27 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 4 липня курс валют буде такий:

долар – 41,72 гривні;

євро – 49,17 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на 3 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,47 гривні , продаж – по 42,05 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,73 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41 гривні, продаж – по 41,82 гривні.

Долар та євро: ціна на готівковому ринку

На цей тиждень банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що долар перебуватиме в діапазоні від 41,60 гривні до 42 гривень, а от євро – від 46,50 гривні до 48,50 гривні.

Водночас за словами банкіра валюти будуть як знижуватися, так і рости в ціні, втім зміни не будуть різкими та великими.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку На ринку відбуватиметься максимальне цінове наближення між безготівковим курсом та готівковим курсом.

Цікаво! З наступного тижня, з 7 липня по 13 липня, очікується, що долар перебуватиме у такому ж діапазоні, як цього тижня. Натомість курс євро трішки зросте: максимальний показник валюти сягне не 48,50 гривні, а 49 гривень.