В банках спад, а в обмінниках ріст: як змінилися валюти в ціні

В банках та на чорному ринку валюти несуттєво, але втратили ціну при купівлі та продажу. В обмінниках долар також подешевшав, однак продаж євро навпаки подорожчав до майже 50 гривень за валюту.

Курс валют у банках

Станом на ранок 3 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,47 гривні (-3 копійки проти 2 липня) та продаж по 42,05 гривні (-5 копійок).

Дивіться також Росія маніпулює цифрами: що насправді стоїть за "процвітанням" окупованих територій

Купівля євро проходить по 48,80 гривні (-10 копійок), продаж – по 49,68 гривні (-7 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,73 гривні (-4 копійки), а продати по 41,70 гривні (-6 копійок).

(-4 копійки), а продати (-6 копійок). Купівля євро по 49,37 гривні (-3 копійки), а продаж по 49,51 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41 гривня (-27 копійок), а продають по 41,82 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(-27 копійок), а продають (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 48,65 гривні (-60 копійок), а продають по 49,80 гривні (+35 копійок).

Чого чекати від валют наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу прогнозує, що у першій половині липня курсові показники долара США залишатимуться в межах травня – червня. Водночас офіційний курс буде нижче позначки початкового курсу 2025 року в середньому на 0,5 – 2%.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Попри те, що долар і євро є і залишаться досить міцними валютами світу, на які орієнтується понад 90% світової економіки (при цьому частка долара складає аж 80%), ми не виключаємо певні ситуативні зміни вартості цих валют.

Однак не варто чекати якогось глобального знецінення ані долара, ані євро.

З 7 по 13 липня на готівковому ринку курси будуть в таких межах: