За останню добу американська валюта показала спад вартості. Лише в обмінниках валюта втратила ледь не 40 копійок. Натомість європейська валюта в банках подорожчала, а на чорному ринку та в обмінниках подешевшала.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 8 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,27 гривні (-3 копійки проти 7 серпня) та продаж по 41,75 гривні (-10 копійок).

Купівля євро проходить по 48,07 гривні (+17 копійок), продаж – по 48,67 гривні (+7 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,47 гривні (-10 копійок), а продати по 41,47 гривні (-13 копійок).

Купівля євро по 48,23 гривні (-6 копійок), а продаж по 48,33 гривні (-36 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 40,67 гривні (-38 копійок), а продають по 41,60 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

Євро купують по 47,63 гривні (+2 копійки), а продають по 48,60 гривні (-3 копійки).

Що буде з курсами валют?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у середині серпня з одного боку курс долара "ходитиме" фарватером 41,65 – 42 гривень, при цьому поточні курсові зміни будуть вельми очікуваними та прогнозованими.

З іншого – курс євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар/євро та відповідними коливаннями пари гривня/долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Як і раніше коливання курсу долара відбуватимуться згідно із "системою", що діє на підтвердження режиму "керованої гнучкості": поточні зміни, різниця між курсами купівлі/продажу, різниця між курсами готівкового та безготівкового ринків будуть мінімальними.

З 11 по 17 серпня очікується коливання курсів валют на такому рівні: