За вихідні регулятор опустив долар та євро в ціні на майже однакову вартість – 7 та 8 копійок. Крім того, Нацбанк не очікує суттєвих змін курсів валют й на завтра, 12 серпня, адже євро залишиться без змін, а долар несуттєво зросте.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,38 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 7 копійок проти 8 серпня. Офіційний курс євро становить 48,19 гривні, тобто ціна впала на 8 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Тарифи Трампа: основний удар все більше перекладатиметься на споживачів

Станом на 12 серпня курс валют буде такий:

долар – 41,44 гривні;

євро – 48,19 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 11 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,22 гривні , продаж – по 41,72 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,58 гривні , продаж – по 41,55 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,97 гривні, продаж – по 41,57 гривні.

Яким буде курс долара в середині серпня?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, цього тижня на готівковому ринку долар буде в межах від 41,6 гривні до трішки більше, ніж 42 гривні.

Водночас на долар впливатиме традиційно дії Нацбанку щодо попиту та пропозиції через валютні інтервенції.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Однак сезон жнив може "природним шляхом" вирівняти попит і пропозицію, адже зазвичай в цей період аграрії реалізують надлишок валюти для закупівлі пального та інших матеріалів.

Таким чином, реакція регулятора може бути дещо сповільнена через сезон жнив.