За останню добу офіційні курси валют подорожчали. Найбільше зросло євро – на 15 копійок, а долар – на 10 копійок. Цікаво, що завтра, 21 серпня, євро знову опуститься в ціні.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,35 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 10 копійок проти 19 серпня. Офіційний курс євро становить 48,32 гривні, тобто ціна виросла на 15 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 21 серпня курс валют буде таким:

долар – 41,37 гривні;

євро – 48,16 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 20 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,62 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,46 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,60 гривні, продаж – по 41,52 гривні.

Як буде змінюватися ринок валют?

За словами банкірки Ганни Золотько для 24 Каналу ситуація на валютному ринку буде стабільною, а офіційний курс буде прогнозованим.

Ганна Золотько член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Цьому сприяють два фактори, а саме – сезонне збільшення пропозиції валюти та режим керованої гнучкості з боку НБУ.

Золотько зауважує, що коливання валют ймовірно, що не перевищуватимуть 1,5% від поточного рівня. Однак таке буде у випадку, якщо будуть відсутні фундаментальні шоки.