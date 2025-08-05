НБУ підвищив долар та євро в ціні. Однак якщо американська валюта виросла на 3 копійки за останню добу, то європейська валюта – на 70 копійок. А вже завтра, 6 серпня, очікується спад курсу євро.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,79 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 4 серпня. Офіційний курс євро складає 48,34 гривні, тобто ціна виросла на 70 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 6 серпня курс валют буде такий:

долар – 41,68 гривні;

євро – 48,09 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 5 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,45 гривні , продаж – по 41,97 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,69 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,08 гривні, продаж – по 41,70 гривні.

Що буде з гривнею у серпні?

За словами банкірки Ганна Золотько для 24 Каналу, НБУ тримає рівновагу курсу долара на ринку завдяки значним міжнародним резервам та контрольованому рівню інфляції.

Ганна Золотько Директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Це мінімізує ризик різких коливань курсу в серпні та створює передбачувані умови для валютних операцій.

Таким чином, каже Золотько, курс гривні найближчим часом залишатиметься в межах прогнозованих показників.