Чому доведеться заплатити штраф за паспорт?

Фото у паспорті-книжечці потрібно замінювати у 25 та 45 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держміграційну службу.

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Зауважте! На заміну або оновлення фото у паспорті особа має місяць від настання відповідного віку. Представник Кабміну у ВРУ Тараса Мельничука вказує, що терміновий обмін цього документу займає лише 7 днів.

Також можна замінити паспорт старого зразка на ID-картку. Якщо одну з цих дій не виконати своєчасно, доведеться сплатити штраф від 17 до 51 гривні.

Річ у тім, що без оновлення фото чи заміни паспорту, він вважатиметься недійсним. А користування таким документом є адміністративним правопорушенням, згідно зі статтею 197 Кодексу України. Якщо людина "спіймана" вперше, вона отримує попередження, вдруге – вказаний штраф.

Зверніть увагу! Зараз заміна паспорта-книжечки не є обов'язковою, це робиться лише за бажанням. Тобто, ви можете і надалі користуватися цим документом, якщо вчасно оновлюватимете фото.