За словами представника берлінського сенату, надання або продовження біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачає обов'язкової наявності в них дійсного паспорта. Рішення МЗС України не вплине на статус біженців у Німеччині.

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Альтернативний документ

В уряді Берліну також повідомили, що українці в Німеччині зможуть отримати документ, що замінює паспорт.

Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців видасть йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт,

– повідомляють журналісти.

Водночас такий варіант діятиме це лише у деяких випадках. Правила перебування іноземців у Німеччині дозволяють видавати німецькі документи особам призовного віку, якщо вони можуть довести наявність вагомих причин для поїздки.

У виданні зазначають, що військовий обов'язок вважається в Німеччині цілком прийнятним громадянським обов'язком. Представник сенату також попередив, що клопотання ретельно перевірятимуться й, як правило, відхилятимуться.

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