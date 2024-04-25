Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Спочатку там хочуть подивитись, як буде проходити ця процедура у Польщі.
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Потрібно буде говорити конкретно
Голова Міноборони Литви визнав, що Вільнюс необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку з-за кордону. Водночас поки у Литві не розглядають конкретних заходів.
Напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно,
– заявив Кащюнас.
За словами очільника Міноборони Литви, ніхто не буде відвозити чоловіків в Україну, але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах.
Польща може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку
- Не встигло суспільство оговтатися від останніх подій з консульськими послугами закордоном, як з'явилося нове. У середу, 24 квітня очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.
- За його словами, так Польща допоможе у війні проти Росії. Таку заяву польський міністр зробив після того, як Міністерство закордонних справ України тимчасово обмежило консульські послуги для чоловіків призовного віку.
- Владислав Косіняк-Камиш нагадав, що раніше Польща неодноразово пропонувала допомогти українській владі, відправивши українських чоловіків, які підлягають військовій службі, "виконати свій громадянський обов'язок".