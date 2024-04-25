Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Спочатку там хочуть подивитись, як буде проходити ця процедура у Польщі.

Дивіться також Вучич назвав словенців "огидними", а потім почав виправдовуватися

Потрібно буде говорити конкретно

Голова Міноборони Литви визнав, що Вільнюс необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку з-за кордону. Водночас поки у Литві не розглядають конкретних заходів.

Напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно,

– заявив Кащюнас.

За словами очільника Міноборони Литви, ніхто не буде відвозити чоловіків в Україну, але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах.

Польща може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку