Президент Сербії Александр Вучич попросив вибачення за те, що назвав словенців "огидними". Він уточнив, що мав на увазі тільки їхніх політиків.
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Вучич звинуватив Словенію
Він попросив вибачення у словенської громадськості і водночас наголосив, що не буде перепрошувати перед словенськими політиками, тому що вони проводять огидну політику щодо Сербії.
У кулуарах Ради Безпеки ООН Вучич звинуватив Словенію, непостійного члена Ради Безпеки, у тому, що вона разом зі США і Швейцарією брала участь у "підставі", щоб дозволити делегації Косова привезти на засідання ймовірних жертв зґвалтувань сербськими військами під час війни 1998 – 1999 років. Це викликало обурення у сербської делегації.
Важко сказати, хто був більш огидний – словенці чи хтось інший,
– заявив Вучич.
Ці висловлювання викликали швидку відповідь з боку Любляни. Міністр закордонних справ Таня Файон сказала, що це "образа нації" викликала повіреного у справах Сербії і зажадала вибачень.
Вучич визнав, що назвав словенців "огидними", але наполягав, що "мав на увазі засідання Ради Безпеки". Він зазначив, що у нього багато друзів у Словенії, однак він скоротить свої візити до держави.
Вучич обурив новою заявою щодо українців у Сербії
- Сербський президент Александар Вучич заявив, що українці, які мешкають в країні, буцімто більш прихильні до Путіна, аніж місцеві росіяни. За його словами, вони здебільшого є російськомовними та орієнтуються на кремлівського диктатора.
- Такі слова пролунали від Вучича на брифінгу з міністром оборони Німеччини про кількість росіян і російський вплив у Сербії. За його словами, наразі їх небагато проживає в країні. Мовиться про кількість близько 45 – 50 тисяч.
- Відповідаючи на питання німецького журналіста, сербський лідер згадав росіян та зазначив, що здебільшого вони негативно налаштовані проти кремлівського диктатора. З іншого боку, як зазначив Вучич, українці в Сербії переважно російськомовні та значно прихильніші до Владіміра Путіна.