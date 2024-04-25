Президент Сербії Александр Вучич попросив вибачення за те, що назвав словенців "огидними". Він уточнив, що мав на увазі тільки їхніх політиків.

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Вучич звинуватив Словенію

Він попросив вибачення у словенської громадськості і водночас наголосив, що не буде перепрошувати перед словенськими політиками, тому що вони проводять огидну політику щодо Сербії.

У кулуарах Ради Безпеки ООН Вучич звинуватив Словенію, непостійного члена Ради Безпеки, у тому, що вона разом зі США і Швейцарією брала участь у "підставі", щоб дозволити делегації Косова привезти на засідання ймовірних жертв зґвалтувань сербськими військами під час війни 1998 – 1999 років. Це викликало обурення у сербської делегації.

Важко сказати, хто був більш огидний – словенці чи хтось інший,

– заявив Вучич.

Ці висловлювання викликали швидку відповідь з боку Любляни. Міністр закордонних справ Таня Файон сказала, що це "образа нації" викликала повіреного у справах Сербії і зажадала вибачень.

Вучич визнав, що назвав словенців "огидними", але наполягав, що "мав на увазі засідання Ради Безпеки". Він зазначив, що у нього багато друзів у Словенії, однак він скоротить свої візити до держави.

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