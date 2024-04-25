Президент Сербии Александр Вучич извинился за то, что назвал словенцев "отвратительными". Он уточнил, что имел в виду только их политиков.
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Вучич обвинил Словению
Он попросил прощения у словенской общественности и одновременно подчеркнул, что не будет извиняться перед словенскими политиками, потому что они проводят отвратительную политику в отношении Сербии.
В кулуарах Совета Безопасности ООН Вучич обвинил Словению, непостоянного члена Совета Безопасности, в том, что она вместе с США и Швейцарией участвовала в "подставе", чтобы позволить делегации Косово привезти на заседание вероятных жертв изнасилований сербскими войсками во время войны 1998 – 1999 годов. Это вызвало возмущение у сербской делегации.
Трудно сказать, кто был более отвратительный – словенцы или кто-то другой,
– заявил Вучич.
Эти высказывания вызвали быстрый ответ со стороны Любляны. Министр иностранных дел Таня Файон сказала, что это "оскорбление нации" вызвала поверенного в делах Сербии и потребовала извинений.
Вучич признал, что назвал словенцев "отвратительными", но настаивал, что "имел в виду заседание Совета Безопасности". Он отметил, что у него много друзей в Словении, однако он сократит свои визиты в государство.
Вучич возмутил новым заявлением относительно украинцев в Сербии
- Сербский президент Александар Вучич заявил, что украинцы, проживающие в стране, якобы более благосклонны к Путину, чем местные русские. По его словам, они в основном являются русскоязычными и ориентируются на кремлевского диктатора.
- Такие слова прозвучали от Вучича на брифинге с министром обороны Германии о количестве россиян и российское влияние в Сербии. По его словам, пока их немного проживает в стране. Говорится о количестве около 45 – 50 тысяч.
- Отвечая на вопрос немецкого журналиста, сербский лидер вспомнил россиян и отметил, что в основном они негативно настроены против кремлевского диктатора. С другой стороны, как отметил Вучич, украинцы в Сербии преимущественно русскоязычные и значительно более благосклонны к Владимиру Путину.