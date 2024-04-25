Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Сначала там хотят посмотреть, как будет проходить эта процедура в Польше.
Смотрите также Вучич назвал словенцев "отвратительными", а потом начал оправдываться
Нужно будет говорить конкретно
Глава Минобороны Литвы признал, что Вильнюс необходимо подумать, как помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста из-за рубежа. В то же время пока в Литве не рассматривают конкретных мер.
Направление правильное. В какие меры это превратится, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно,
– заявил Кащюнас.
По словам главы Минобороны Литвы, никто не будет отвозить мужчин в Украину, но можно ограничить этих лиц в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах.
Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста
- Не успело общество оправиться от последних событий с консульскими услугами заграницей, как появилось новое. В среду, 24 апреля глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.
- По его словам, так Польша поможет в войне против России. Такое заявление польский министр сделал после того, как Министерство иностранных дел Украины временно ограничило консульские услуги для мужчин призывного возраста.
- Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что ранее Польша неоднократно предлагала помочь украинским властям, отправив украинских мужчин, которые подлежат военной службе, "выполнить свой гражданский долг".