По словам представителя берлинского сената, предоставление или продление беженцам временного вида на жительство не предусматривает обязательного наличия у них действительного паспорта. Решение МИД Украины не повлияет на статус беженцев в Германии.
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Альтернативный документ
В правительстве Берлина также сообщили, что украинцы в Германии смогут получить документ, заменяющий паспорт.
Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев выдаст ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт,
– сообщают журналисты.
В то же время такой вариант будет действовать это только в некоторых случаях. Правила пребывания иностранцев в Германии позволяют выдавать немецкие документы лицам призывного возраста, если они могут доказать наличие веских причин для поездки.
В издании отмечают, что воинская обязанность считается в Германии вполне приемлемым гражданским долгом. Представитель сената также предупредил, что ходатайства будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться.
Резонансное решение МИД Украины: что известно
- МИД Украины временно приостановило большинство консульских услуг для военнообязанных мужчин за рубежом. Также о приостановлении выдачи готовых документов в зарубежных подразделениях сообщило и государственное предприятие "Документ".
- Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам миграции Анита Хиппер заявила, что Евросоюз продолжит предоставлять временную защиту для украинцев, независимо от их пола или статуса. В то же время Еврокомиссия отказывается комментировать меры, что принимает украинское правительство, заявив, что единственное, что они могут сделать – объяснить ситуацию с украинцами на территории Евросоюза.
- Глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.
- Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас также заявил, что Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. В то же время там хотят посмотреть, как будет проходить эта процедура в Польше.