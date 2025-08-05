Почему придется заплатить штраф за паспорт?

Фото в паспорте-книжечке нужно заменять в 25 и 45 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госмиграционную службу.

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Обратите внимание! На замену или обновление фото в паспорте лицо имеет месяц от наступления соответствующего возраста. Представитель Кабмина в ВРУ Тараса Мельничука указывает, что срочный обмен этого документа занимает всего 7 дней.

Также можно заменить паспорт старого образца на ID-карту. Если одно из этих действий не выполнить своевременно, придется заплатить штраф от 17 до 51 гривны.

Дело в том, что без обновления фото или замены паспорта, он будет считаться недействительным. А пользование таким документом является административным правонарушением, согласно статьей 197 Кодекса Украины. Если человек "пойман" впервые, он получает предупреждение, второй раз – указанный штраф.

Заметьте! Сейчас замена паспорта-книжечки не является обязательной, это делается только по желанию. То есть, вы можете и в дальнейшем пользоваться этим документом, если вовремя обновляете фото.