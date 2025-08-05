Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,79 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 4 серпня. Офіційний курс євро складає 48,34 гривні, тобто ціна виросла на 70 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Станом на 6 серпня курс валют буде такий:
- долар – 41,68 гривні;
- євро – 48,09 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 5 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,45 гривні, продаж – по 41,97 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,69 гривні, продаж – по 41,70 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,08 гривні, продаж – по 41,70 гривні.
Що буде з гривнею у серпні?
За словами банкірки Ганна Золотько для 24 Каналу, НБУ тримає рівновагу курсу долара на ринку завдяки значним міжнародним резервам та контрольованому рівню інфляції.
Це мінімізує ризик різких коливань курсу в серпні та створює передбачувані умови для валютних операцій.
Таким чином, каже Золотько, курс гривні найближчим часом залишатиметься в межах прогнозованих показників.