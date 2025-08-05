Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,79 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 3 копейки против 4 августа. Официальный курс евро составляет 48,34 гривны, то есть цена выросла на 70 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 6 августа курс валют будет такой:

доллар – 41,68 гривны;

евро – 48,09 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 5 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,45 гривны , продажа – по 41,97 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,69 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,08 гривны, продажа – по 41,70 гривны.

Что будет с гривной в августе?

По словам банкира Анна Золотько для 24 Канала, НБУ держит равновесие курса доллара на рынке благодаря значительным международным резервам и контролируемому уровню инфляции.

Анна Золотько Директор Департамента казначейских операций Unex Bank Это минимизирует риск резких колебаний курса в августе и создает предсказуемые условия для валютных операций.

Таким образом, говорит Золотько, курс гривны в ближайшее время будет оставаться в пределах прогнозируемых показателей.