Офіційні курси майже не змінилися в ціні
- НБУ незначно змінив курси валют: долар зріс на 2 копійки до 41,57 гривні, євро знизився на 5 копійок до 43,46 гривні.
- Прогнозується, що курс долара на готівковому ринку цього тижня буде на рівні 41,80 – 42,30 гривні.
НБУ лише трішки змінив курси валют, де долар виріс на декілька копійок, а євро втратило 5 копійок. На завтра, 20 лютого, валюти виростуть в ціні, зокрема американська валюта.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,57 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 2 копійки проти 18 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,46. Тобто ціна впала на 5 копійок.
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Станом на 20 лютого курс НБУ буде такий:
- долар – 41,68 гривні,
- євро – 43,47 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 19 лютого курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,40 гривні, продаж – по 41,95 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні, продаж – по 41,77 гривні,
- в обмінниках: купівля – 41,16 гривні, продаж – 41,79 гривні.
По скільки буде долар
Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу спрогнозував, що цього тижня на готівкового ринку може бути на рівні 41,80 – 42,30 гривні за долар.
Нацбанк проводитиме ефективну політику та триматиме валютний ринок під наглядом. Відтак, це нівелюватиме будь-які ознаки "запалення".
Водночас попит і пропозиція залишаться врівноваженими, а відтак, очікується, що курсові зміни будуть несуттєвими.