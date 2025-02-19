Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,57 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 2 копійки проти 18 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,46. Тобто ціна впала на 5 копійок.

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Станом на 20 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,68 гривні,

євро – 43,47 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 19 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,40 гривні , продаж – по 41,95 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,77 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,16 гривні, продаж – 41,79 гривні.

По скільки буде долар

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу спрогнозував, що цього тижня на готівкового ринку може бути на рівні 41,80 – 42,30 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нацбанк проводитиме ефективну політику та триматиме валютний ринок під наглядом. Відтак, це нівелюватиме будь-які ознаки "запалення".

Водночас попит і пропозиція залишаться врівноваженими, а відтак, очікується, що курсові зміни будуть несуттєвими.