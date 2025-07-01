На ринку бум: ціна валют зросла усюди

В банках, обмінниках та на чорному ринку курс євро вже перетнув позначку у 49 гривень при купівлі. Натомість позначку у 42 гривні курс долара перетнув лише у банках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 1 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,40 гривні (+5 копійок проти 30 червня) та продаж по 42,05 гривні (+10 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,75 гривні (+20 копійок), продаж – по 49,40 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,73 гривні (-2 копійки), а продати по 41,68 гривні (-1 копійка).

(-2 копійки), а продати (-1 копійка). Купівля євро по 49,20 гривні (+15 копійок), а продаж по 49,42 гривні (+17 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,35 гривні (+9 копійок), а продають по 41,82 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(+9 копійок), а продають (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,95 гривні (+19 копійок), а продають по 49,45 гривні (+2 копійки).

Курс долара у липні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тараса Лєсового, курсові коливання будуть відбуватися цього тижня в межах дії режиму керованої гнучкості. Різниця між курсами купівлі та продажу буде, але мінімальна.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Курсові показники можуть як зростати, так і знижуватися, хоча такі зміни будуть дрібними. Крім цього, для ринку буде властиве максимальне наближення безготівкового та готівкового курсів.

Лєсовий зауважує, що попит на валюту очікується на 5% – 7% більшим. Нацбанк через валютні інтервенції зможе перекрити різницю між попитом та пропозицією.

Відтак, очікується, що долар перебуватиме в діапазоні від 41,6 гривні до 42 гривень впродовж цього тижня.