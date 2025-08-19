Офіційний курс долара та євро впали в ціні
- Офіційний курс долара в Україні знизився на 9 копійок до 41,25 гривні, а євро на 13 копійок до 48,17 гривні.
- Очікується, що на 20 серпня вартість долара зросте до 41,35 гривні, а євро до 48,32 гривні.
За останню добу НБУ опустив долар в ціні на 9 копійок, а євро – на 13 копійок. Натомість на 20 серпня прогнозується, що вартість обох валют зросте.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,25 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 9 копійок проти 18 серпня. Офіційний курс євро становить 48,17 гривні, тобто ціна впала на 13 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 20 серпня курс валют буде таким:
- долар – 41,35 гривні;
- євро – 48,32 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 19 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,60 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,98 гривні, продаж – по 41,51 гривні.
Чого очікувати від курсу цього тижня?
Як розповіла для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, очікується стабільна ситуація щодо офіційного курсу долара.
Цьому сприяють два фактори, а саме – сезонне збільшення пропозиції валюти та режим керованої гнучкості з боку НБУ.
Як додає Золотько, ймовірні коливання не перевищать приблизно 1,5% від поточного рівня. Але це відбудеться лише за умови, що будуть відсутні значні фундаментальні шоки.