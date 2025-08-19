За останню добу НБУ опустив долар в ціні на 9 копійок, а євро – на 13 копійок. Натомість на 20 серпня прогнозується, що вартість обох валют зросте.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,25 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 9 копійок проти 18 серпня. Офіційний курс євро становить 48,17 гривні, тобто ціна впала на 13 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Гроші на картку без податків: що не оподатковується у 2025 році

Станом на 20 серпня курс валют буде таким:

долар – 41,35 гривні;

євро – 48,32 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 19 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,60 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,98 гривні, продаж – по 41,51 гривні.

Чого очікувати від курсу цього тижня?

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, очікується стабільна ситуація щодо офіційного курсу долара.

Ганна Золотько член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Цьому сприяють два фактори, а саме – сезонне збільшення пропозиції валюти та режим керованої гнучкості з боку НБУ.

Як додає Золотько, ймовірні коливання не перевищать приблизно 1,5% від поточного рівня. Але це відбудеться лише за умови, що будуть відсутні значні фундаментальні шоки.