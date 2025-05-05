Тримаємо руку на пульсі: яким буде курс долара у травні

Минулого тижня відчувались два протилежні тренди. Зокрема, на готівковому валютному ринку й надалі зберігається помірний попит на інвалюту з боку населення: як і раніше там домінує долар.

Що відбувається на валютному ринку

Банкірка Ганна Золотько у коментарі 24 Каналу вказує, що водночас з цим українці дедалі більше цікавляться покупкою євро.

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Ганна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Всі пам’ятають, як на піках квітня ціна готівкового євро злітала у касах банків до 48 гривень за євро, та цей тренд був не тривалим: передусім був пов’язаний із зростанням міжнародного котирування євро/долар. Минулого ж тижня прихильники європейської валюти мали змогу купувати її в банках на курсовому відкаті.

Як каже Золотько, найдорожчою європейська валюта була минулого понеділка, 28 квітня, коли в банках середній коридор купівлі/продажу перебував у межах 47,04 – 47,80 гривень за євро, а найдешевшою у четвер: 46,8 – 47,57 гривні за євро. Закінчився тиждень середніми значеннями 46,86 – 47,59 гривні за євро.

За словами банкірки, якщо в цілому говорити про валютний ринок України, то минулого тижня відчувалось відновлення валютного попиту з боку бізнесу. Різких сплесків не було. Проте в цей час ринок вийшов на стабільні середні рівні обсягів торгів.

Це збіглось зі зменшенням валютної пропозиції через зменшення валютних продажів з боку агроекспортерів, які отримали менший урожай минулого сезону, а також через відсутність валютних платежів за транзит газу. Та НБУ доклав максимум зусиль, аби цей тренд найменше відчувався на міжбанку,

– каже банкірка.

Зверніть увагу Регулятор збільшив розмір валютних інтервенцій на 20%, тобто, до 742,7 мільйона доларів з 28 квітня до 2 травня.

Що буде з курсом на цьому тижні

Золотько каже, що НБУ лишатиметься ключовим валютним продавцем на міжбанку й надалі, покриваючи структурний дефіцит.

На понеділок, 5 травня, регулятор встановив офіційний курс у парі гривня/долар на рівні 41,7091 гривень за долар. Цей курс може лишитися середнім значенням найближчі п’ять днів із середнім рухом котирувань в розмірі 10 – 20 копійок в обидва боки,

– прогнозує банкірка.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали чи буде НБУ "змінювати курсоутворюючу валюту в Україні.