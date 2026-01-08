Валюта знову дорожчає: який курс долара у банках України

Курс долара в Україні росте кілька днів поспіль. Офіційна вартість американської валюти вже побила історичний максимум і прямує до позначки у 43 гривні за долар.

Який офіційний курс долара?

Станом на 8 січня 2026 року офіційний курс долара в Україні становить 42,71 гривні за долар. Таким чином проти попереднього дня американська валюта здорожчала на 15 копійок, передає 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Водночас 9 січня офіційний курс долара встановить новий історичний максимум:

долар торгуватиметься по 42,99 гривні.

Зауважте! Офіційний курс євро встановлений НБУ 8 січня на рівні 49,92 гривні. Та вже завтра, 9 січня, очікується, що європейська валюта перетне позначку у 50 гривень і складе 50,17 за євро.

Який курс долара у банках?

Втім, у банках вартість долара різниться, інколи суттєво. За даними сайту "Мінфін", середній курс американської валюти у банках 8 січня такий:

купівля долара сягає в середньому 42,65 гривні за долар;

продаж долара здійснюється по 43,25 гривні за долар.

У розрізі по різних банках України долар у касах торгується:

Ощадбанк : купівля – 42,60 гривні, продаж – 43,30 гривні за долар;

: купівля – 42,60 гривні, продаж – 43,30 гривні за долар; ПриватБанк : купівля – 42,65 гривні, продаж – 43,25 гривні за долар;

: купівля – 42,65 гривні, продаж – 43,25 гривні за долар; Райфайзен Банк : купівля – 42,90 гривні, продаж – 43,30 гривні за долар;

: купівля – 42,90 гривні, продаж – 43,30 гривні за долар; Глобус Банк : купівля – 42,85 гривні, продаж – 43,35 гривні за долар;

: купівля – 42,85 гривні, продаж – 43,35 гривні за долар; Укрсиббанк : купівля – 42,70 гривні, продаж – 43,30 гривні за долар;

: купівля – 42,70 гривні, продаж – 43,30 гривні за долар; Сенс Банк : купівля – 42,75 гривні, продаж – 43,25 гривні за долар;

: купівля – 42,75 гривні, продаж – 43,25 гривні за долар; ПУМБ : купівля – 42,60 гривні, продаж – 43,20 гривні за долар;

: купівля – 42,60 гривні, продаж – 43,20 гривні за долар; Акордбанк ; купівля – 42,90 гривні, продаж – 43,50 гривні за долар;

; купівля – 42,90 гривні, продаж – 43,50 гривні за долар; БТА Банк : купівля – 42,55 гривні, продаж – 43,25 гривні за долар;

: купівля – 42,55 гривні, продаж – 43,25 гривні за долар; Абанк : купівля – 42,70 гривні; продаж – 43,40 гривні за долар.

: купівля – 42,70 гривні; продаж – 43,40 гривні за долар. Укрексімбанк ; купівля – 42,65 гривні; продаж – 43,25 гривні за долар;

; купівля – 42,65 гривні; продаж – 43,25 гривні за долар; Ідея Банк ; купівля – 42,60 гривні; продаж – 43,40 гривні за долар.

; купівля – 42,60 гривні; продаж – 43,40 гривні за долар. Правекс Банк : купівля – 43,00 гривні, продаж – 43,38 гривні за долар;

: купівля – 43,00 гривні, продаж – 43,38 гривні за долар; OTP Bank: купівля – 42,45 гривні, продаж – 43,15 гривні за долар.

Разом з тим при оплаті картою у банках курс долара може бути дещо іншим. Зокрема, monobank долар у четвер коштує: купівля – 42,83 гривні, долар – 43,28 гривні за долар.

Варто знати! Готівковий курс долара 8 січня вже перетнув позначку у 43 гривні. На чорному ринку валюта торгується: купівля – 43,2 гривні, продаж 43,40 гривні за долар.

Яким буде курс долара у січні?