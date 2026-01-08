Валюта знову дорожчає: який курс долара у банках України
- На 8 січня 2026 року офіційний курс долара в Україні становить 42,71 гривні за долар, а 9 січня очікується новий максимум – 42,99 гривні.
- У банках курс долара для купівлі варіюється від 42,45 до 43,00 гривні, а для продажу – від 43,15 до 43,50 гривні за долар.
Курс долара в Україні росте кілька днів поспіль. Офіційна вартість американської валюти вже побила історичний максимум і прямує до позначки у 43 гривні за долар.
Який офіційний курс долара?
Станом на 8 січня 2026 року офіційний курс долара в Україні становить 42,71 гривні за долар. Таким чином проти попереднього дня американська валюта здорожчала на 15 копійок, передає 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Водночас 9 січня офіційний курс долара встановить новий історичний максимум:
- долар торгуватиметься по 42,99 гривні.
Зауважте! Офіційний курс євро встановлений НБУ 8 січня на рівні 49,92 гривні. Та вже завтра, 9 січня, очікується, що європейська валюта перетне позначку у 50 гривень і складе 50,17 за євро.
Який курс долара у банках?
Втім, у банках вартість долара різниться, інколи суттєво. За даними сайту "Мінфін", середній курс американської валюти у банках 8 січня такий:
- купівля долара сягає в середньому 42,65 гривні за долар;
- продаж долара здійснюється по 43,25 гривні за долар.
У розрізі по різних банках України долар у касах торгується:
- Ощадбанк: купівля – 42,60 гривні, продаж – 43,30 гривні за долар;
- ПриватБанк: купівля – 42,65 гривні, продаж – 43,25 гривні за долар;
- Райфайзен Банк: купівля – 42,90 гривні, продаж – 43,30 гривні за долар;
- Глобус Банк: купівля – 42,85 гривні, продаж – 43,35 гривні за долар;
- Укрсиббанк: купівля – 42,70 гривні, продаж – 43,30 гривні за долар;
- Сенс Банк: купівля – 42,75 гривні, продаж – 43,25 гривні за долар;
- ПУМБ: купівля – 42,60 гривні, продаж – 43,20 гривні за долар;
- Акордбанк; купівля – 42,90 гривні, продаж – 43,50 гривні за долар;
- БТА Банк: купівля – 42,55 гривні, продаж – 43,25 гривні за долар;
- Абанк: купівля – 42,70 гривні; продаж – 43,40 гривні за долар.
- Укрексімбанк; купівля – 42,65 гривні; продаж – 43,25 гривні за долар;
- Ідея Банк; купівля – 42,60 гривні; продаж – 43,40 гривні за долар.
- Правекс Банк: купівля – 43,00 гривні, продаж – 43,38 гривні за долар;
- OTP Bank: купівля – 42,45 гривні, продаж – 43,15 гривні за долар.
Разом з тим при оплаті картою у банках курс долара може бути дещо іншим. Зокрема, monobank долар у четвер коштує: купівля – 42,83 гривні, долар – 43,28 гривні за долар.
Варто знати! Готівковий курс долара 8 січня вже перетнув позначку у 43 гривні. На чорному ринку валюта торгується: купівля – 43,2 гривні, продаж 43,40 гривні за долар.
Яким буде курс долара у січні?
Валютний ринок нині формується під впливом низки факторів, серед яких стан енергетики, пов’язані економічні ризики та інтенсивність бойових дій.
За словами банкіра Тараса Лєсового, курс у 43 гривні за долар – це питання недалекої перспективи, проте різких стрибків не очікується. Національний банк частково згладжує негативний вплив на ринок у режимі "керованої гнучкості", контролюючи межі курсових коливань.
У найближчі тижні, за прогнозом експерта, ситуація залишатиметься "досить спокійною": долар триматиметься відносно стабільно, а показники не виходитимуть за допустимі коридори.