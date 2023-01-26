Чому євро в Україні так стрімко росте

Оскільки в Україні офіційний курс долара фіксований, то чим більше євро росте у світі щодо долара, тим більше росте європейська валюта й в Україні. Проте зараз курс долара почав зростати після того, як покращилися перспективи ділової активності в США.

Що відбувається з євро

У вівторок долар зріс щодо євро після того, як дані показали, що ділова активність у США скорочується. Відтак, спад пом’якшився як у виробничому секторі, так і в секторі послуг вперше з вересня, а впевненість у бізнесі зміцнилася з початку 2023 року.

Читайте також НБУ вперше у 2023 році перегляне облікову ставку: чи є причини для підвищення

Це просто схоже на ще одну частину даних, які демонструють те, що проповідує ФРС: економіка достатньо стійка, щоб витримати нові підвищення,

– сказав Хуан Перес, торговий директор Monex USA у Вашингтоні.

Хоч долар почав зростати щодо євро, він все ще знаходиться поблизу 9 місячного мінімуму.

А от курс євро впав лише на 0,17% до 1,08 долара, що трохи менше ніж 9 місячний максимум 1,09 долара.

Крім того, опитування показали, що ділова активність у єврозоні несподівано повернулася до помірного зростання в січні, а діяльність у сфері послуг у Німеччині зросла вперше з червня.

Відповідно, сильніша економіка потенційно може дозволити Європейському центральному банку підвищувати відсоткові ставки.

Цікаво Чи варто купувати долар вже: яким буде курс гривні в лютому

Курс євро в Україні станом на 26 січня