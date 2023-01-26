Чому євро в Україні так стрімко росте
Джерело:euronews.next
Оскільки в Україні офіційний курс долара фіксований, то чим більше євро росте у світі щодо долара, тим більше росте європейська валюта й в Україні. Проте зараз курс долара почав зростати після того, як покращилися перспективи ділової активності в США.
Що відбувається з євро
У вівторок долар зріс щодо євро після того, як дані показали, що ділова активність у США скорочується. Відтак, спад пом’якшився як у виробничому секторі, так і в секторі послуг вперше з вересня, а впевненість у бізнесі зміцнилася з початку 2023 року.
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Це просто схоже на ще одну частину даних, які демонструють те, що проповідує ФРС: економіка достатньо стійка, щоб витримати нові підвищення,
– сказав Хуан Перес, торговий директор Monex USA у Вашингтоні.
Хоч долар почав зростати щодо євро, він все ще знаходиться поблизу 9 місячного мінімуму.А от курс євро впав лише на 0,17% до 1,08 долара, що трохи менше ніж 9 місячний максимум 1,09 долара.
Крім того, опитування показали, що ділова активність у єврозоні несподівано повернулася до помірного зростання в січні, а діяльність у сфері послуг у Німеччині зросла вперше з червня.
Відповідно, сильніша економіка потенційно може дозволити Європейському центральному банку підвищувати відсоткові ставки.
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Курс євро в Україні станом на 26 січня
- В банках готівкове євро українці можуть купити за 43 гривні, а продати в середньому за 43,67 гривні.
- В обмінниках валюта коливається на рівні: купівля – 43,45 гривні, а продаж – 43,71 гривні.
- На чорному ринку європейська валюта при купівлі становить 43,50 гривні, а при продажі –43,65 гривні.