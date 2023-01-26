Что происходит с евро
Во вторник доллар вырос по отношению к евро после того, как данные показали, что деловая активность в США сокращается. Следовательно, спад смягчился как в производственном секторе, так и в секторе услуг впервые с сентября, а уверенность в бизнесе укрепилась с начала 2023 года.
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Это просто похоже на еще одну часть данных, которые демонстрируют проповедуемое ФРС: экономика достаточно устойчива, чтобы выдержать новые повышения,
– сказал Хуан Перес, торговый директор Monex USA в Вашингтоне.
Хотя доллар начал расти по отношению к евро, он все еще находится вблизи 9 месячного минимума.
Кроме того, опросы показали, что деловая активность в еврозоне неожиданно вернулась к умеренному росту в январе, а деятельность в сфере услуг в Германии выросла впервые с июня.
Соответственно, более сильная экономика потенциально может позволить Европейскому центральному банку повышать процентные ставки.
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Курс евро в Украине по состоянию на 26 января
- в банках наличное евро украинцы могут купить за 43 гривны, а продать в среднем за 43,67 гривны.
- В обменниках валюта колеблется на уровне: покупка – 43,45 гривны, а продажа – 43,71 гривны.
- На черном рынке европейская валюта при покупке составляет 43,50 гривны, а при продаже – 43,65 гривны.