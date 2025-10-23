Євро продовжує спад: чи опуститься валюта нижче 48 гривень
- Євро за останній тиждень впало на 40 копійок, але на 24 жовтня ціна валюти суттєво зросте.
- Офіційний курс долара США сьогодні становить 41,75 гривні, а євро – 48,36 гривні.
Євро за останній тиждень впало на 40 копійок в ціні. Однак наприкінці тижня НБУ очікує пожвавлення ціни, а тому курс зміниться. Долар традиційно залишається стабільним сьогодні, але він як і євро зросте.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,75 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 22 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,36 гривні, тобто ціна впала на 11 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 24 жовтня курс валют буде таким:
- долар – 41,89 гривні;
- євро – 48,55 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом ранок 23 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,56 гривні, продаж – по 42 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,01 гривні, продаж – по 42,05 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,38 гривні, продаж – по 42,06 гривні.
Чи буде дорожчати долар та євро наступного тижня?
Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу заявив, що на межі жовтня і листопада загальна ситуація на валютному ринку навряд чи буде сильно відрізнятися від попередніх кількох тижнів.
Навіть якщо на ринку зараз відчутне зростання попиту, втім співвідношення з пропозицією залишатиметься відносно сталим.
Наприкінці місяця очікується, що коридори валютних коливань виглядатимуть так: 41,6 – 42 гривні за долар та 48 – 49 гривень за євро (на міжбанку) та 41,5 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).