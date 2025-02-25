За скільки сьогодні можна купити та продати 200 євро

Курс євро в Україні протягом лютого не зазнавав вагомих змін. Невеликі коливання хоч і відбувалися, однак, загалом ситуація стабільна.

Як змінився курс євро в кінці лютого 25 лютого, офіційний курс євро в Україні сягнув – 43,65 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Сотні мільярдів доларів: у Світовому банку оцінили суму відновлення Україні після війни Як повідомляє "Мінфін", середній курс у банках сьогодні такий: купівля у банках відбувається за середнім курсом 43,50 гривні за євро;

продаж – 44,07 гривні за євро. В обмінниках, своєю чергою, ситуація така: купівля здійснюється за середнім курсом 43,80 гривні за євро;

продаж – 43,95 гривні за євро. Скільки потрібно витратити на покупку 200 євро сьогодні якшо покупка здійснюється у банку , на 200 євро потрібно витратити приблизно 8 814 гривень;

, на 200 євро потрібно витратити приблизно 8 814 гривень; при покупці 200 євро в обміннику доведеться викласти орієнтовно 8 790 гривень. Яку суму можна отримати за здачу 200 євро при здачі 200 євро у банку , можна отримати в середньому 8 700 гривень;

, можна отримати в середньому 8 700 гривень; в обміннику за 200 євро дадуть орієнтовно 8 760 гривень.