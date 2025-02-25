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25 лютого, 15:42
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За скільки сьогодні можна купити та продати 200 євро

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро в Україні 25 лютого становить 43,65 гривні за євро.
  • У банках купівля євро відбувається за 43,50 гривні, продаж за 44,07 гривні; в обмінниках купівля за 43,80 гривні, продаж за 43,95 гривні.

Курс євро в Україні протягом лютого не зазнавав вагомих змін. Невеликі коливання хоч і відбувалися, однак, загалом ситуація стабільна.

Як змінився курс євро в кінці лютого

25 лютого, офіційний курс євро в Україні сягнув – 43,65 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін", середній курс у банках сьогодні такий:

  • купівля у банках відбувається за середнім курсом 43,50 гривні за євро;
  • продаж – 44,07 гривні за євро.

В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:

  • купівля здійснюється за середнім курсом 43,80 гривні за євро;
  • продаж – 43,95 гривні за євро.

Скільки потрібно витратити на покупку 200 євро сьогодні

  • якшо покупка здійснюється у банку, на 200 євро потрібно витратити приблизно 8 814 гривень;
  • при покупці 200 євро в обміннику доведеться викласти орієнтовно 8 790 гривень.

Яку суму можна отримати за здачу 200 євро

  • при здачі 200 євро у банку, можна отримати в середньому 8 700 гривень;
  • в обміннику за 200 євро дадуть орієнтовно 8 760 гривень.