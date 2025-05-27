НБУ підвищив курси: євро подорожчало найбільше

Офіційний курс долара виріс на 7 копійок, у той час як офіційний курс євро сягнув вгору на 30 копійок. Завтра, 28 травня, поміняються місяцями, де долар подорожчає на більше копійок, аніж євро.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,57 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 7 копійок проти 26 травня. Офіційний курс євро натомість становить 47,29 гривні. Тобто ціна виросла на 30 копійок.

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Станом на 28 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,67 гривні,

євро – 47,31 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 27 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,54 гривні , продаж – по 41,52 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,16 гривні, продаж – по 41,57 гривні.

Яким буде офіційний курс долара

Як спрогнозував банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, у червні діапазон коливання курсу долара становитиме від 41,6 гривні до 42 гривень за валюту. Крім того, Лєсовий додає, рубікон у 42 гривні для офіційного курсу буде подолано.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Втім не варто очікувати надміру швидких змін. Крім того, прогноз впирається в безліч чинників, які не можливо врахувати, що називається "заздалегідь".

Водночас співвідношення курс євро до курсу долара буде на рівні 1 євро = 1,05 – 1,15 долара.