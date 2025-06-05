Євро перетнуло нову цінову позначку в обмінниках

Долар на ринку як опустився, так і трішки виріс в ціні. Натомість євро показало суттєвий ріст, особливо в обмінниках, де ціна купівлі валюти понад 48 гривень.

Курс валют у банках Станом на ранок 5 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,22 гривні (-3 копійки проти 4 червня) та продаж по 41,79 гривні (-1 копійка). Дивіться також Нафтові доходи Росії тануть: надходження впали до рівня 2023 року Купівля євро проходить по 47,10 гривні (+10 копійок), продаж – по 47,80 гривні (+5 копійок). Курс на чорному ринку Купити долар можна в середньому по 41,52 гривні (+2 копійки), а продати по 41,46 гривні (-4 копійки).

(+2 копійки), а продати (-4 копійки). Купівля євро по 47,43 гривні (+5 копійок), а продаж по 47,55 гривні (+6 копійок). Курс в обмінниках Долари купують у середньому по: 40,62 гривні (-37 копійок), а продають по 41,57 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(-37 копійок), а продають (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 47,30 гривні (-10 копійок), а продають по 48,10 гривні (+27 копійок). Що прогнозують у червні Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що за всіма ознаками ситуація на валютному ринку посередині червня залишиться без істотних змін. Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З одного боку посівна вже закінчилась і рівень експортних надходжень має зменшитись, з іншого боку - попит залишиться на більш-менш притомному рівні і Нацбанку не доведеться збільшувати обсяг валютних інтервенцій (до речі, щоденний обсяг валютних вливань на ринок не перевищуватиме 600 – 800 мільйонів доларів). Очікується, що співвідношення курсу європейської валюти до євро збережеться на рівні 1 євро = 1,13 – 1,16 долара. А з наступного тижня на готівковому ринку долар буде на рівні 41,6 – 41,8 гривні.