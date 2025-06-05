Євро перетнуло нову цінову позначку в обмінниках
- Євро в обмінниках перевищило 48 гривень, показуючи значне зростання в ціні.
- Банкіри прогнозують стабільність на валютному ринку в середині червня, з курсом долара на рівні 41,6 – 41,8 гривні.
Долар на ринку як опустився, так і трішки виріс в ціні. Натомість євро показало суттєвий ріст, особливо в обмінниках, де ціна купівлі валюти понад 48 гривень.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 5 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,22 гривні (-3 копійки проти 4 червня) та продаж по 41,79 гривні (-1 копійка).
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- Купівля євро проходить по 47,10 гривні (+10 копійок), продаж – по 47,80 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,52 гривні (+2 копійки), а продати по 41,46 гривні (-4 копійки).
- Купівля євро по 47,43 гривні (+5 копійок), а продаж по 47,55 гривні (+6 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,62 гривні (-37 копійок), а продають по 41,57 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,30 гривні (-10 копійок), а продають по 48,10 гривні (+27 копійок).
Що прогнозують у червні
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що за всіма ознаками ситуація на валютному ринку посередині червня залишиться без істотних змін.
З одного боку посівна вже закінчилась і рівень експортних надходжень має зменшитись, з іншого боку - попит залишиться на більш-менш притомному рівні і Нацбанку не доведеться збільшувати обсяг валютних інтервенцій (до речі, щоденний обсяг валютних вливань на ринок не перевищуватиме 600 – 800 мільйонів доларів).
Очікується, що співвідношення курсу європейської валюти до євро збережеться на рівні 1 євро = 1,13 – 1,16 долара. А з наступного тижня на готівковому ринку долар буде на рівні 41,6 – 41,8 гривні.