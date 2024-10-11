Євро дешевшає, а долар стабільний: скільки коштує валюта на чорному ринку
Станом на ранок 11 жовтня курс долара демонструє незначні коливання, тоді як євро продовжує знижуватися. На чорному ринку європейська валюта подешевшала щонайменше на 10 копійок.
Курс валют у банках
Станом на ранок 11 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,00 гривні (-5 копійок проти 10 жовтня) та продаж – по 41,50 гривні (без змін).
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WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). Процедура AML-перевірки є складною і здійснюється шляхом оцінки багатьох факторів. Будь-яка транзакція на WhiteBIT перевіряється службою комплаєнсу AML/CFT.
- Купівля євро відбувається по 45,00 гривні (-10 копійок), а продаж – по 45,65 гривні (-10 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,38 гривні (+1 копійка), а продати – по 41,45 гривні (+2 копійки).
- Купівля євро по 45,40 гривні (-10 копійок), а продаж по 45,55 гривні (-13 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 40,83 гривні (без змін), а продають – по 41,48 гривні (без змін), за даними finance.ua.
- Євро купують по 45,03 гривні (-9 копійок), а продають – по 45,75 гривні (+4 копійки).
Як може змінитися курс долара
НБУ контролює ситуацію на валютному ринку. Зокрема, на 2024 рік у бюджеті передбачено:
- середній курс — 40,7 гривні за долар;
- курс на кінець року — 42,1 гривні за долар
Проте курс, закладений у бюджеті на 2025 рік, свідчить про можливе зростання долара. Річ у тім, що у бюджеті України на 2025 рік курс долара зафіксовано на рівні 45 гривень.
Зауважте! Це не означає, що валюта досягне цього значення – цей показник використовується виключно для розрахунків.