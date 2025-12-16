Укр Рус
16 грудня, 10:05
Євро в обмінниках різко виросло: де ціна валюти сягнула 50 гривень

Валерія Городинська
Основні тези
  • Ціна купівлі євро в обмінниках зросла до 50 гривень, тоді як долар демонструє коливання цін.
  • Станом на 16 грудня, в банках долар купують по 42,45 гривні, а євро по 49,94 гривні. 

В банках та в обмінниках долар демонструє різне коливання ціни, зокрема в обмінниках ціна обвалилася при обміні. Натомість ціна купівлі євро суттєво виросла – до 50 гривень на ринку. І найсуттєвіше зросла ціна саме в обмінниках.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 16 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42 гривні (без змін проти 15 грудня) та продаж по 42,45 гривні (без змін).

  • Купівля євро проходить по 49,22 гривні (-8 копійок), продаж – по 49,94 гривні (+9 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 42,39 гривні (-2 копійки), а продати по 42,35 гривні (-5 копійок).
  • Купівля євро по 49,70 гривні (+3 копійки), а продаж по 49,85 гривні (+5 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 41,57 гривні (-29 копійок), а продають по 42,42 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 49,30 гривні (-19 копійок), а продають по 49,99 гривні (+10 копійок).

Яким був прогноз курсу валют?

  • Напередодні Різдва на валютному ринку можлива підвищена активність та тиск на гривню через невизначеність щодо міжнародної допомоги та війну. Відтак люди можуть активно купувати іноземну валюту, враховуючи ще й сезонний фактор, а це створює додатковий попит. 

  • Для того, щоб підтримати стабільність гривні на цей період НБУ вдаватиметься до режиму керованої гнучкості, а саме до інструментів, що згладжуватимуть розрив між попитом та пропозицією. Внаслідок цього курс може зберігатися в певному коридорі ціни, а не різко змінюватися. 

  • Прогнозується, що долар коливатиметься в межах приблизно 42 та 42,6 гривні, а євро – в межах 48 та 49,75 гривні. Таким чином, щоденні зміни не будуть значними. 