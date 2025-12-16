Євро в обмінниках різко виросло: де ціна валюти сягнула 50 гривень

Дивіться також Мінімалка зросте, а грошей більше не стане: чого чекати у 2026 році

Напередодні Різдва на валютному ринку можлива підвищена активність та тиск на гривню через невизначеність щодо міжнародної допомоги та війну. Відтак люди можуть активно купувати іноземну валюту, враховуючи ще й сезонний фактор, а це створює додатковий попит.

Для того, щоб підтримати стабільність гривні на цей період НБУ вдаватиметься до режиму керованої гнучкості, а саме до інструментів, що згладжуватимуть розрив між попитом та пропозицією. Внаслідок цього курс може зберігатися в певному коридорі ціни, а не різко змінюватися.