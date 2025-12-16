Євро в обмінниках різко виросло: де ціна валюти сягнула 50 гривень
- Ціна купівлі євро в обмінниках зросла до 50 гривень, тоді як долар демонструє коливання цін.
- Станом на 16 грудня, в банках долар купують по 42,45 гривні, а євро по 49,94 гривні.
В банках та в обмінниках долар демонструє різне коливання ціни, зокрема в обмінниках ціна обвалилася при обміні. Натомість ціна купівлі євро суттєво виросла – до 50 гривень на ринку. І найсуттєвіше зросла ціна саме в обмінниках.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 16 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42 гривні (без змін проти 15 грудня) та продаж по 42,45 гривні (без змін).
Дивіться також Мінімалка зросте, а грошей більше не стане: чого чекати у 2026 році
- Купівля євро проходить по 49,22 гривні (-8 копійок), продаж – по 49,94 гривні (+9 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,39 гривні (-2 копійки), а продати по 42,35 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро по 49,70 гривні (+3 копійки), а продаж по 49,85 гривні (+5 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,57 гривні (-29 копійок), а продають по 42,42 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 49,30 гривні (-19 копійок), а продають по 49,99 гривні (+10 копійок).
Яким був прогноз курсу валют?
Напередодні Різдва на валютному ринку можлива підвищена активність та тиск на гривню через невизначеність щодо міжнародної допомоги та війну. Відтак люди можуть активно купувати іноземну валюту, враховуючи ще й сезонний фактор, а це створює додатковий попит.
Для того, щоб підтримати стабільність гривні на цей період НБУ вдаватиметься до режиму керованої гнучкості, а саме до інструментів, що згладжуватимуть розрив між попитом та пропозицією. Внаслідок цього курс може зберігатися в певному коридорі ціни, а не різко змінюватися.
Прогнозується, що долар коливатиметься в межах приблизно 42 та 42,6 гривні, а євро – в межах 48 та 49,75 гривні. Таким чином, щоденні зміни не будуть значними.